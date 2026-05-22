сегодня 16:00
общество

Новосибирскую область ждет резкое потепление до +30 градусов к концу мая

Фото: Сиб.фм
В Новосибирской области в ближайшие дни сохранится прохладная и дождливая погода. Однако затем регион ждёт заметное потепление.

В выходные, 23 и 24 мая, будет облачно и сыро. В субботу ночью температура опустится до +2 градусов, днем поднимется до +8. В воскресенье ночью ожидается около +9 градусов, а днем до +10. Эти дни станут последними холодными в мае.

Со следующей недели погода начнет быстро меняться. Температура воздуха поднимется до летних значений. Днем ожидается от +25 до +30 градусов, ночью до +16.

Погода станет преимущественно солнечной. Самым жарким днем, по прогнозам, станет четверг, 28 мая. В этот день температура может достичь +30 градусов.

По предварительным данным, тёплая погода сохранится как минимум до 2 июня.

Игорь Кириченко
Журналист

