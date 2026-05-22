XXII «Интерэкспо ГЕО-Сибирь»: итоги форума по геопространственным технологиям в Новосибирске

21 мая в МВК «Новосибирск Экспоцентр» успешно завершилась XXII Международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» — одно из крупных в России мероприятий, посвященное геопространственным технологиям и экономике пространственных данных. В этом году форум собрал более 3600 специалистов из России и ближнего зарубежья.

– Форум «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» – это не только площадка для признанных экспертов, но и стартовая карьера для талантливых студентов. В этом году мы с гордостью наблюдали за участниками Международной олимпиады по геодезии, за живыми дискуссиями в рамках TEDx-конференции. Уровень подготовки молодых специалистов, представленный на форуме, вселяет уверенность в будущем нашей отрасли. Будем ждать участников в следующем году, ведь мы обязательно продолжим эту традицию, – прокомментировала ректор СГУГиТ Светлана Янкелевич.

В рамках форума состоялись: международные конференций, на которых представлено более 300 докладов; выставка новейших технологий; пленарные заседания, TEDx-конференция, панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы; международная олимпиада по геодезии. По итогам конгресса будут изданы научные сборники (с индексацией в РИНЦ).

Участники высоко оценили организационный уровень и актуальность темы «Экономика пространственных данных», подчеркнув перспективы продвижения и внедрения инновационных решений, обмена опытом и масштабирования лучших практик. Также была проведена оценка текущего состояния применения геоинформационных технологий и их потенциала для решения значимых национальных задач.

Организаторами форума выступили Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Правительство Новосибирской области, Мэрия города Новосибирска, Управление Росреестра по Новосибирской области, ППК «Роскадастр», МВК «Новосибирск Экспоцентр» и Московский государственный университет геодезии и картографии.

Форум вновь подтвердил статус ведущей площадки для профессионалов в области геодезии, картографии, цифровизации и управления пространственными данными.