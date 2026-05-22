Двух мигрантов депортировали из Новосибирска на пять лет за тяжкие преступления

В Новосибирской области сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России депортировали двух иностранных граждан. Их пребывание в России признали нежелательным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выдворение состоялось 15 мая. За пределы страны отправили мужчин в возрасте 27 и 48 лет. Ранее оба были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления.

После отбытия наказания суды приняли решение о невозможности их дальнейшего нахождения в России.

Сотрудники полиции сопроводили граждан в аэропорт Толмачёво. Оттуда их направили к пункту пропуска через государственную границу для отправки в страны гражданства. Также им запретили въезд на территорию России до 2031 года.

В МВД подчеркнули, что работа по депортации иностранцев, чьё пребывание признано нежелательным, проводится на постоянной основе.