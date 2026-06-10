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общество

«Очнулся с разрезами на шее»: новосибирец обвинил врачей клиники Мешалкина в тяжелой травме пищевода

Фото: Сиб.фм
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Житель Новосибирска рассказал о драматических последствиях медицинской процедуры, пройденной в НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина. По словам пациента, обычное обследование, предваряющее операцию на сердце, закончилось для него экстренной реанимацией и серьезным хирургическим вмешательством.

Инцидент произошел 6 апреля 2026 года. Пациент готовился к процедуре радиочастотной аблации (РЧА) и был направлен на чреспищеводную эхокардиографию (ЧП Эхо). Как утверждает пациент, во время проведения исследования врач УЗИ допустила ошибку, в результате которой произошел разрыв пищевода.

«Перенес благодаря её халатности обширную операцию, три дня в реанимации, не говоря уже о болях, разрезах на всю шею и тяжелом психологическом состоянии», — говорит мужчина.

Фото «Очнулся с разрезами на шее»: новосибирец обвинил врачей клиники Мешалкина в тяжелой травме пищевода 2

В подтверждение своих слов пациент отправил фотографии, на которых запечатлены последствия экстренной операции — видны швы на шее, а также установленные дренажные трубки. По словам пациента, вместо плановой кардиологической помощи он получил тяжелую травму органа, что потребовало долгого восстановления.

Чтобы прояснить ситуацию, корресподнент Сиб.фм обратился в клинику Мешалкина с официальным запросом. На момент публикации материала обратной связи от медицинского учреждения не поступило.

Мы будем следить за развитием событий и дополним информацию по мере поступления комментариев от представителей клиники.

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Игорь Кириченко
Журналист

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