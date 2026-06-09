В Новосибирске автобус №79 вернулся на прежний маршрут раньше срока

В Новосибирске автобус №79 снова будет ходить по привычной схеме движения. Об этом сообщили в городской администрации.

Маршрут «Юго-Западный жилмассив — Университет биотехнологий» временно изменяли из-за ремонта теплотрассы на улице Кошурникова. Работы велись в районе домов №36 и №38.

Изначально ограничения планировали сохранить до 19 июня. Однако ремонт завершили раньше срока.

После этого движение по улице полностью восстановили. В связи с этим автобус №79 возвращается на прежний маршрут с 10 июня.