Новосибирск впервые примет турнир Высшей лиги по регби-7

На стадионе «Спартак» стартуют матчи чемпионата России среди мужских команд.
В Новосибирске стартуют игры первого тура чемпионата России по регби-7. Впервые город принимает соревнования Высшей лиги среди мужских команд.
Матчи пройдут на стадионе «Спартак». В турнире участвуют 10 команд из разных регионов страны.
23 мая состоятся игры группового этапа. На следующий день, 24 мая, пройдут матчи плей-офф и финальные встречи.
Новосибирскую область на соревнованиях представляет регбийный клуб «Сибирь».