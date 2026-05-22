сегодня 15:00
общество

Новосибирск впервые примет турнир Высшей лиги по регби-7

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
На стадионе «Спартак» стартуют матчи чемпионата России среди мужских команд.

В Новосибирске стартуют игры первого тура чемпионата России по регби-7. Впервые город принимает соревнования Высшей лиги среди мужских команд.

Матчи пройдут на стадионе «Спартак». В турнире участвуют 10 команд из разных регионов страны.

23 мая состоятся игры группового этапа. На следующий день, 24 мая, пройдут матчи плей-офф и финальные встречи.

Новосибирскую область на соревнованиях представляет регбийный клуб «Сибирь».

