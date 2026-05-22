Дети с особенностями развития из Новосибирской области готовятся к Всероссийской специальной олимпиаде

Дети с ментальными особенностями готовятся к выступлению на Всероссийской специальной олимпиаде. В Краснообске прошла открытая тренировка по чир-спорту — дисциплине, которая сочетает танец, акробатику и гимнастику. Несмотря на сложность и динамичность, адаптивным чир-спортом успешно занимаются ребята с нарушениями интеллекта. Ева Старчук уже знает, как получить высокий балл на соревнованиях.

Для пара-атлетов запрещены лишь отдельные элементы, а система оценок ничем не отличается от обычного чирлидинга. Тренировки для особенных детей требуют огромной выдержки — каждое движение нужно отточить до совершенства, чтобы потом выступить достойно и заработать максимум баллов.

Чир-спорт в этом году включили в программу Всероссийской специальной олимпиады — крупного спортивного события для атлетов с нарушениями интеллекта. Такие турниры помогают им социализироваться и вести полноценную жизнь.

Директор областного центра адаптивной физической культуры и спорта Дмитрий Седов пояснил, что при создании правильных условий человек с особенностями проживает качественную социальную жизнь, получает свои радости. Азарт, желание победы и признания у людей с ментальными нарушениями ничуть не меньше, а даже больше, чем у здоровых.

Новосибирская область принимает Всероссийскую специальную олимпиаду уже в третий раз подряд. Организаторы называют базу региона для проведения адаптивных соревнований одной из лучших в стране. Турниры пройдут на самых современных площадках — стадионах «Заря» и «Спартак», а также в центре спортивной гимнастики имени Евгения Подгорного.

Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов заверил, что всё готово к открытию. Он выразил уверенность, что гости, приехавшие соревноваться, и жители Новосибирской области останутся довольны как участники и как зрители. На олимпиаду уже заявили более 400 спортсменов из 20 регионов. Новосибирскую область представят 130 атлетов, которые настроены попасть в число призёров.

