Конкуренты давят, дискаунтеры не берут: шоколадная фабрика НСО перечислила главные угрозы

ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» отчиталось о резком падении ключевых производственных показателей по итогам 2025 года. Согласно годовому отчёту предприятия, оказавшемуся в открытом доступе, объём выпущенной продукции составил всего 2 922 тонны — это лишь 69 процентов от уровня предыдущего года. Результат оказался почти на 6 процентов хуже запланированного, причём ни по одной позиции плановые ориентиры не выполнили.

Сильнее всего упало производство весовых конфет — их выпустили 1 301 тонну, что почти вдвое меньше, чем годом ранее. Чуть лучше ситуация с конфетами в коробках (613,5 тонны) и зефиром (891 тонна). Единственный плюс — шоколад: его выпуск вырос на семь тонн, до 56,2 тонны.

Финансы тоже под давлением. Выручка от продажи собственной продукции составила 1,37 миллиарда рублей при плане в 1,63 миллиарда — снижение более чем на 15 процентов. Положительно повлиял на выручку только ценовой фактор, добавивший почти 25 миллионов, но он не перекрыл объёмные потери в 275 миллионов. На фабрике прошли консервация производственных линий и сокращение штата.

Главная опора предприятия — родной регион. Более 80 процентов продаж приходится на Новосибирск и область, причём свыше 70 процентов из них обеспечивают сетевые магазины. Сильные стороны фабрики — высокая лояльность на домашнем рынке и прочные позиции в сегментах весовых конфет, художественной коробки и зефира.

Слабые места — низкая узнаваемость за пределами региона, слабая коммуникация с покупателями и отсутствие современных линий для создания принципиально новых видов конфет. Также отмечается внутренняя конкуренция внутри собственного холдинга, сообщает Infopro.

Главные угрозы — активизация конкурентов. В отчёте упоминаются «КДВ», «Сладуница» и «Славянка», которые агрессивно выходят на новосибирский рынок с современными новинками и отвоёвывают долю на полке. В федеральных сетях ситуацию усугубляют собственные торговые марки ретейлеров и их эксклюзивные продукты.

Рост цен на сырьё и колебания валют заставляют фабрику поднимать отпускные цены. При этом доходы покупателей не растут, и потребители переключаются на эконом-сегмент. Но выпускать дешёвую продукцию мешает высокая себестоимость. Ситуацию ухудшает популярность дискаунтеров, которые не готовы принимать ценовые предложения новосибирского производителя.

Несмотря на падение выручки, чистая прибыль компании выросла более чем в 2,5 раза — до 5,4 миллиона рублей при совокупной выручке в 1,8 миллиарда. Напомним, ещё в 2022 году эксперты связывали переключение производителей с шоколада на карамель с санкциями и проблемами с поставками какао.

