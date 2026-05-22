В Новосибирской области выделили 24 млрд рублей на содержание дорог

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило крупные торги на обслуживание региональных трасс. Общая сумма контрактов превышает 24 миллиарда рублей.

Прием заявок продлится до 3 июня. Всего власти намерены заключить 40 долгосрочных контрактов. Они будут действовать до конца июня 2029 года. Работы затронут дороги сразу в 30 муниципалитетах области.

В ТУАД объяснили, что закупки специально разделили на несколько лотов. Такой подход должен привлечь больше компаний и снизить риск появления монополии на рынке.

Сейчас за содержание дорожной сети в регионе отвечают пять специализированных организаций. После новых торгов областные власти рассчитывают увеличить число подрядчиков.