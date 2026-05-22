сегодня 13:40
общество

В Новосибирской области выделили 24 млрд рублей на содержание дорог

Фото: Сиб.фм / ТУАД Новосибирской области
Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило крупные торги на обслуживание региональных трасс. Общая сумма контрактов превышает 24 миллиарда рублей.

Прием заявок продлится до 3 июня. Всего власти намерены заключить 40 долгосрочных контрактов. Они будут действовать до конца июня 2029 года. Работы затронут дороги сразу в 30 муниципалитетах области.

В ТУАД объяснили, что закупки специально разделили на несколько лотов. Такой подход должен привлечь больше компаний и снизить риск появления монополии на рынке.

Сейчас за содержание дорожной сети в регионе отвечают пять специализированных организаций. После новых торгов областные власти рассчитывают увеличить число подрядчиков.

Игорь Кириченко
Журналист

