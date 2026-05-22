В Новосибирске затопило дорогу: на улице Писемского ввели режим повышенной готовности

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности на участке дороги в Калининском районе. Постановление опубликовали на сайте городской администрации 22 мая.

Особый режим действует на пересечении улиц Писемского и Кайтымовской. Причиной стало подтопление проезжей части талыми водами.

Администрации Калининского района поручили предупредить водителей об аварийном состоянии участка. Работами по устранению последствий займется МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений».

В мэрии сообщили, что специалисты должны подготовить техническое решение для устранения причин подтопления. После этого на проблемном участке проведут необходимые работы.