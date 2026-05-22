+8 и непрекращающийся дождь: какой будет суббота 23 мая в Новосибирске

Специалисты «Яндекс Погоды» с помощью собственной технологии «Метеум» подготовили прогноз на предстоящие выходные в Новосибирске. По данным сервиса, суббота, 23 мая, будет сырой и холодной.

Утром воздух прогреется всего до +3 градусов, при этом с самого утра начнётся дождь, который не прекратится до самой ночи. Днём температура поднимется лишь до +8. Ветер южный, скорость — около 6,3 метра в секунду. По астрономическому календарю в ночь на субботу Луна находится в первой четверти, то есть в растущей фазе.

Воскресенье, 24 мая, выдастся чуть теплее, но солнечной погодой тоже не порадует. Утром синоптики ожидают +4 градуса и небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +9, однако осадки прекратятся только к вечеру. Ветер сменит направление на северное, его скорость составит 6,4 метра в секунду. Небо весь день останется пасмурным.

Ранее сообщалось, что Новосибирскую область ждет резкое потепление до +30 градусов к концу мая.