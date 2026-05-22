Дороги без заторов, парк к сентябрю: мэр Новосибирска обсудил планы по благоустройству с жителями Кировского района

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провёл встречу с жителями Кировского района, чтобы обсудить насущные проблемы территории и наметить пути их решения. В обсуждении приняли участие депутат Госдумы Виктор Игнатов, председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев.

Ключевой темой стало состояние дорожной сети. Как отметил Максим Кудрявцев, за два года в городе отремонтировали 165 километров дорог, включая улицу Мира, где кроме замены дорожного плотна переложили трамвайные пути. В этом сезоне работы ведутся уже на десяти объектах, на эти цели в 2026 году выделено 2,4 млрд рублей. На перекрёстке улицы Петухова и Советского шоссе, где регулярно образуются заторы, в ближайшее время добавят ещё одну полосу движения и организуют удобный поворот на Советское шоссе — это должно существенно увеличить пропускную способность участка.

Жители также подняли вопрос развития общественного транспорта: прозвучали предложения увеличить количество подвижного состава и продлить трамвайную линию до Южно-Чемского жилмассива. Для Бронных переулков остаётся актуальной проблема подтопления: проект системы водопонижения уже готов, после прохождения экспертизы и определения источника финансирования начнётся строительство дренажной системы отвода воды.

Отдельное внимание уделили парку «Чемской берег». Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Мэр подтвердил, что все контрактные процедуры завершены, и благоустройство, включая создание набережной, ремонт дороги по улице Саввы Кожевникова, установку освещения и остановочных комплексов, будет завершено в сентябре этого года.

В онлайн-голосовании за объекты благоустройства сквер Героев Отечества в Кировском районе набрал более 11 тысяч голосов и входит в число лидеров. Виктор Игнатов призвал жителей района поддержать территорию на платформе «Госуслуги. Решаем вместе».

На днях Максим Кудрявцев также провёл встречу с жителями Ленинского района. На встрече обсудили завершение работ на Димитровском мосту и организацию реверсивной полосы, продление улицы Титова, меры поддержки ветеранов боевых действий, включая единовременные выплаты взамен земельных участков, обновление фасада гимназии № 14, а также работу по устранению коммерческих долгостроев.

После мероприятия жители смогли лично обратиться к специалистам мэрии с дополнительными вопросами и предложениями.