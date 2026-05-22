сегодня 16:45
общество

С компании взыскали компенсацию после гибели подростка в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / прокуратура Новосибирской области
В Новосибирской области суд взыскал компенсацию морального вреда с ООО «Коррзащита» в пользу пенсионерки, потерявшей 17-летнего внука.

Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда. Трагедия произошла возле станции метро «Золотая Нива» в 2025 году. По данным следствия, сотрудники компании вырыли котлован для ремонта теплосетей. Для прохода людей над траншеей был сделан временный мостик.

В мае подросток облокотился на ограждение, потерял равновесие и упал в яму. При падении он получил тяжелую травму головы. Юношу доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Руководителя ООО «Коррзащита» признали виновным по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем смерть человека. В ноябре прошлого года суд назначил ему принудительные работы.

Бабушка погибшего подала иск о компенсации морального вреда в размере 2 миллионов рублей.

Суд частично удовлетворил требования. С компании взыскали 1 миллион рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Игорь Кириченко
Журналист

