сегодня 17:20
общество

В Новосибирске задержали 36-летнего рецидивиста, подозреваемого в вымогательстве квартир

Фото: Сиб.фм / Freepik
В Новосибирске задержали 36-летнего мужчину с судимостью, которого подозревают в вымогательстве квартир. По данным полиции, он действовал по давно отработанной преступной схеме.

Всё началось с того, что житель Тогучинского района задолжал крупную сумму — 500 тысяч рублей. Он обратился к этому мужчине за помощью, надеясь «выгодно» решить финансовый вопрос. Однако вместо помощи на встрече появился другой человек. Он пригрозил должнику расправой и принудил его подписать документы, согласно которым квартира в Новосибирске переходила к родственнику вымогателя.

Оперативники быстро вышли на след злоумышленника. Его задержали в одном из ресторанов города.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске полиция изъяла более 40 тысяч литров немаркированного пива на складе.

Кристина Уколова
Журналист

