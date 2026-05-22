«Я люблю мать своего друга»: новосибирский шансонье Илья Абрамов покорил эфир Андрея Малахова скандальным хитом

Новосибирец, исполнитель в жанре «блатняк для зумеров» Илья Абрамов, стал героем федерального телевидения. Артист выступил в шоу Андрея Малахова, где исполнил свою самую обсуждаемую песню «Я люблю мать своего друга», вызвав неоднозначную реакцию публики.

Для Ильи, который пишет треки на популярные мемы и молодежный сленг, выход на федеральный канал стал знаковым событием. В своей музыке он уже успел пройтись по «скуфам», «альтушкам» и другим персонажам интернет-фольклора, но именно песня о любви к родительнице приятеля принесла ему широкую известность и шквал критики в Сети.

Несмотря на негодование части зрителей, появление новосибирца в программе Андрея Малахова говорит о растущей популярности такого «дворового» жанра. Артист не планирует останавливаться на достигнутом — он намерен закрепиться в топе, используя эпатаж и узнаваемые мелодии, чтобы покорить новую аудиторию.

Ранее сообщалось, что новосибирский певец Митя Фомин поделился впечатлениями от Шерегеша.