В Заельцовском районе Новосибирска ввели режим повышенной готовности из-за обрушения берега реки

Власти Новосибирска ввели режим повышенной готовности в Заельцовском районе. Причиной стало обрушение берега реки 1-я Ельцовка. Соответствующее постановление опубликовала мэрия.

По данным городской администрации, размыв и обвал грунта привели к частичному перекрытию русла в районе дома № 25 по улице Кавалерийской. Режим повышенной готовности объявили для того, чтобы оперативно принять меры по ликвидации последствий происшествия.

Городскому департаменту дорожно-благоустроительного комплекса поручили разработать решение для укрепления сползающего грунта и его стабилизации. Также необходимо обеспечить бесперебойную работу канализации, которая отводит воду из места обрушения. Ответственность за восстановление русла 1-й Ельцовки возложили на администрацию Центрального округа Новосибирска.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском река Власиха вышла из берегов.