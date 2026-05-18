Новосибирская область стала лидером Сибири по экспорту косметики

Новосибирская область заняла первое место в Сибири по экспорту косметических средств. С начала 2026 года регион отправил за границу 74% от всего объёма сибирской косметики — более 856 тонн.

Продукция поставляется в Казахстан, Беларусь, Киргизию и Азербайджан, а всего — в 20 стран.

Министр экономического развития области Светлана Шарпф отметила, что приоритетом нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» является рост поставок. В 2025 году сибирские производители экспортировали свыше 6 тысяч тонн косметики: дезодоранты, средства для волос, декоративную и уходовую косметику, парфюмерию. Крупнейший покупатель — Казахстан, впервые поставки пошли в Малайзию.

При поддержке центра «Мой бизнес» 50 местных брендов вышли на внешние рынки. Biotime открыл Саудовскую Аравию, «ВайтСикрет» и «СТМ-КОСМЕТИКС» заключили контракты с Казахстаном.

Девять брендов имеют знак «Сделано в России».