Самая страшная секта СССР: защита Виссариона подала кассацию на приговор — в деле всплыли детали о голоде, смерти детей и конце света

Защита основателей «Церкви последнего завета» подала кассационную жалобу на приговор, который Новосибирский областной суд оставил в силе в декабре 2025 года. Адвокат Сергей Кречетов заявил о нарушениях и непроведении судебно-медицинской экспертизы по новым правилам. Тем временем в распоряжении редакции Сиб.фм оказались шокирующие подробности 30-летней деятельности секты, которую уже назвали «самой страшной в истории СССР и современной России».

Защита не сдается: подана кассация

Как сообщил адвокат Сергей Кречетов, защита Сергея Торопа (он же Виссарион), Владимира Ведерникова и Вадима Редькина подала кассационную жалобу. Причина — несогласие с приговором Железнодорожного районного суда Новосибирска от 30 июня 2025 года и последующим апелляционным определением.

Напомним, Тороп и Ведерников получили по 12 лет колонии строгого режима, Редькин — 11 лет. Все трое обязаны выплатить потерпевшим 40 млн рублей компенсации. Однако защита настаивает: экспертизы были проведены с нарушениями, а сам приговор основан на недоказанных фактах.

«Он говорил, что он Бог»: 30 лет ужаса

Секта, созданная Сергеем Торопом в начале 1990-х годов на юге Красноярского края, насчитывала более 5 тысяч последователей. Учение «Единая вера», которое проповедовал Виссарион, позиционировалось как «единственный путь спасения перед концом света». Люди продавали квартиры, отдавали все сбережения и переезжали в общину, где их ждал сущий ад.

«Он запрещал употреблять медикаменты, есть мясо, молоко, мучное. Из-за постоянного голода люди были истощённые, дети рождались больными и многие из них не доживали и до года», — рассказывает бывшая участница общины Людмила, психолог из Новосибирска, прожившая в секте 12 лет.

По её словам, Виссарион требовал называть себя Богом, а деньги называл «злом» — и приказывал складывать их в общий сундук. Люди верили, отдавали последнее, а взамен получали голод, болезни и психологическое насилие.

Конец света как бизнес

Сергей Тороп родился в 1961 году в Краснодарском крае, но вырос в Минусинске. Работал слесарем, физруком, художником. В 1990 году заявил о «духовном пробуждении» и назвал себя вторым Богом. Вскоре к нему присоединился бывший музыкант группы «Ласковый май» Вадим Редькин, который помогал писать «Новый завет» — брошюры о скором конце света, распространяемые миллионными тиражами.

В 1995 году администрация Красноярского края выделила общине 250 гектаров земли. К 2000 году там официально проживали около 4 тысяч человек — в основном представители среднего класса и мигранты из стран СНГ.

Дети умирали от голода и отсутствия медицины

Следствие установило, что за годы существования секты 16 потерпевшим причинен моральный вред, здоровью 6 человек — тяжкий вред, одному — вред средней тяжести. Также было совершено хищение 5 млн рублей из бюджета Красноярского края.

Однако настоящая трагедия вскрылась во время рейда 1995 года: полиция обнаружила несколько фактов смерти в общине. Среди погибших были дети. Родителям запрещали обращаться к врачам — Виссарион называл медицину «грехом». Один из отцов, чей младенец умер, позже покончил с собой.

«Морил голодом и доводил до смерти детей — самому жестокому сектанту СССР Виссариону грозит 14 лет колонии», — рассказала женщина в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

«Корона золотая, а души черные»: задержание и арест

В 2020 году сотрудники ФСБ провели обыски в общине. Виссарион, Редькин и Ведерников были задержаны. У них изъяли около 10 миллионов рублей наличными, оккультные предметы и золотую корону стоимостью в десятки миллионов рублей. Поводом для обысков стала очередная смерть младенца, родители которого по указанию «Бога» отказались от медицинской помощи.

Фигурантов этапировали в Москву, затем перевели в Новосибирск. В суд дело передали в 2022 году. Гособвинение запрашивало для всех троих по 14,5 лет колонии, однако суд назначил 11 и 12 лет.

Что дальше?

Кассационная жалоба защиты будет рассмотрена в ближайшее время. Адвокаты настаивают на невиновности своих подзащитных. Однако потерпевшие и представители прокуратуры уверены: Виссарион и его подельники должны ответить по всей строгости закона.

«Это самая страшная секта в истории СССР, — говорят жертвы. — Он принуждал голодать детей, проповедовал конец света и строил свое “царство” на крови и страхе. Правосудие должно быть неотвратимым».

Сиб.фм продолжит следить за развитием событий.