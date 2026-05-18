Новосибирские дачники массово скупают садовый инвентарь

Этим летом жители Новосибирска стали заметно чаще покупать товары для сада и огорода. Самой востребованной категорией оказался садовый инвентарь.

Как рассказали в сети магазинов «Семена успеха», на спрос повлияла нестабильная погода. После майского потепления в регион пришло похолодание, из-за чего продажи рассады временно снизились.

При этом общий объём продаж остался примерно на уровне прошлого года. Помимо инвентаря, дачники активно приобретают удобрения, семена, средства защиты растений, а также оборудование для полива — шланги и лейки.

Специалисты отмечают, что при жарком и засушливом лете интерес к системам полива может вырасти ещё сильнее.

Одновременно в центральной части России аналитики фиксируют спад на садовом рынке. По данным сервиса «Платформа ОФД», в марте и апреле 2026 года продажи товаров для дачи в натуральном выражении снизились на 8 процентов. Особенно заметное падение наблюдалось в сегментах семян, саженцев и садовых инструментов.