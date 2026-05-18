Жильцы одного из домов в Новосибирске вызвали охрану из-за фотографировавших двор молодых людей

За прошедшие 72 часа сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ отработали масштабный массив обращений от горожан. Сводка за указанный период включает предотвращение 40 попыток краж, фиксацию двух случаев уклонения от оплаты счетов и пресечение 55 нарушений общественного порядка. Дополнительно в рамках сервиса «Безопасный Двор» поступило четыре заявки от жильцов.

Один из характерных вызовов произошел вечером 15 мая. В 23:43 диспетчерская служба ГВАРДИИ приняла звонок от жительницы многоэтажного дома на улице Василия Клевцова: женщина пожаловалась на громкие голоса и музыку из квартиры этажом ниже. На место оперативно выехала ГБР-71. Гвардейцы провели разъяснительную беседу с компанией молодых людей, отмечавших торжество, после чего гости снизили уровень шума. В дальнейшем жалоб из данного подъезда не фиксировалось.

16 мая в 22:53в дежурную часть поступил звонок от жильца дома №340 на Ленинградской улице. Мужчина сообщил о подозрительной паре, которая активно снимала придомовую территорию на камеру. Высланная ГБР-82 быстро прояснила ситуацию: молодые люди объяснили, что делают кадры для личного портфолио. Поскольку двор находится под охраной, гвардейцы вежливо попросили фотографов покинуть территорию, чтобы не создавать дискомфорт проживающим.

В пресс-службе агентства сообщили, что с начала года сервисом «Безопасный Двор» уже воспользовались свыше сотни раз, что свидетельствует о растущем спросе на дополнительные меры защиты придомовых пространств и оперативную реакцию частных охранников на нарушения.