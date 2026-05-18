С начала сезона в Новосибирской области произошло 38 лесных пожаров

В Новосибирской области с начала пожароопасного сезона зарегистрировали 38 лесных пожаров. Общая площадь возгораний составила 2 092 гектара, из которых 1 429 гектаров пришлись непосредственно на лесной фонд.

Как сообщает АиФ-Новосибирск, все пожары удалось ликвидировать в течение суток после обнаружения.

По данным специалистов, основной причиной возгораний стала неосторожность местных жителей. По вине населения произошло 16 пожаров — это около 42 процентов от общего числа.

Ещё часть огня перешла на леса с соседних территорий. Около 31 процента пожаров пришло с земель сельскохозяйственного назначения, 21 процент — с земель запаса. Ещё 5 процентов случаев связаны с авариями на линиях электропередачи.

Большинство очагов — 23 случая — обнаружили во время наземного патрулирования. Ещё 12 пожаров выявили благодаря космическому мониторингу.

Для тушения привлекали 213 человек и 77 единиц техники. Авиация работала почти 83 часа.

Предварительный ущерб от лесных пожаров оценивается в 1,6 миллиона рублей. Из этой суммы около 278 тысяч рублей составили расходы на тушение, ещё 1,33 миллиона — ущерб лесному хозяйству.