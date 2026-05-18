сегодня 17:00
общество

Маски снова вернулись на улицы Новосибирска: что напугало горожан этой весной

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
В мае 2026 года на улицах Новосибирска снова стало заметно больше людей в медицинских масках.

Чаще всего их можно увидеть в метро, автобусах и других местах с большим скоплением людей. После завершения пандемии COVID-19 многие носили маски только в сезон простуд, однако этой весной привычка вновь стала массовой. Об этом пишет Infopro54.

Сотрудники новосибирских аптек рассказали о небольшом, но стабильном росте спроса на медицинские маски. По словам покупателей, у этого есть сразу несколько причин. Одних насторожили новости о хантавирусе, другие после пандемии стали внимательнее относиться к любым сообщениям об инфекциях и предпочитают перестраховаться.

При этом самой частой причиной остаются сезонные аллергии. Маски помогают людям защититься от пыли, пыльцы и других раздражителей, которых весной становится особенно много.

Ранее мировые СМИ сообщали о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Случаи заболевания зафиксировали сразу в нескольких странах Европы. Однако во Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что риск распространения инфекции остаётся низким, а сравнивать ситуацию с пандемией коронавируса не стоит.

Медики напоминают, что хантавирус передаётся человеку только от грызунов — через частицы слюны, мочи или экскрементов животных.

Игорь Кириченко
Журналист

