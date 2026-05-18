Почти 200 нарушений выявили полицейские во время рейдов в центре Новосибирска

В Новосибирске 16 и 17 мая прошли оперативно-профилактические рейды. Полицейские проверяли центральную часть города. По итогам мероприятий сотрудники МВД составили 193 административных материала.

Большая часть нарушений связана с правилами дорожного движения — за нарушения ПДД оформили более 170 протоколов.

В отделы полиции доставили семь человек, среди которых шестеро оказались несовершеннолетними. Ещё двух человек, находившихся в состоянии опьянения, направили в специализированные медицинские учреждения.

Во время проверок правоохранители также выявили три торговые точки, где алкоголь продавался с нарушением законодательства. По этим фактам проводится проверка.

Кроме того, на прошлой неделе сотрудники Госавтоинспекции провели отдельные рейды среди мотоциклистов. К административной ответственности привлекли 36 человек, включая троих несовершеннолетних.