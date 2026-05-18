В Новосибирске депутаты Ленинского района поздравили золотых юбиляров

В преддверии Международного дня семьи в Культурно-досуговом центре имени Станиславского прошло чествование пар, проживших вместе полвека и более. Организаторами мероприятия выступили депутаты Совета депутатов города Новосибирска Николай Тямин, Лилия Гончарова и Андрей Аникин (фракция «Единая Россия»).

В зале собрались десятки семей, история любви которых началась еще в 1960–1970-х годах. Многие из них сегодня уже воспитывают не только внуков, но и правнуков.

«Хорошая, добрая традиция в Ленинском районе в канун Международного дня семьи — чествовать семьи. Я прокручивал в памяти первое наше мероприятие. У нас в Ленинском районе в этом году рекорд: семья прожила вместе 67 с половиной лет. Познакомились на заводе Сибсельмаш, будучи молодыми специалистами», — обратился к собравшимся депутат Николай Тямин.

Депутат подчеркнул, что такие семьи являются настоящим образцом для молодежи. Он напомнил, что «семья — это ячейка общества» и попросил собравшихся не терять этого статуса, несмотря на любые трудности.

«Искренние слова благодарности за то, что вы сегодня откликнулись на наше приглашение. Хотелось бы с вами встретиться вновь, когда вы превзойдете названные рекорды, — добавил Тямин.

Депутат Лилия Гончарова, в свою очередь, призналась, что многих юбиляров пришлось уговаривать прийти на праздник из-за их природной скромности, но это необходимо, чтобы молодые пары увидели настоящий пример долгой и счастливой семейной жизни.

Андрей Аникин также поздравил собравшихся.

«Я искренне и от всей души хочу поздравить вас с этим замечательным, теплым праздником – Международным днем семьи. Хочу пожелать счастья, любви, здоровья, благополучия вам и вашим близким, – говорит депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин. – Желаю, чтобы ваши дети и внуки всегда вас радовали своими успехами и достижениями, никогда не огорчали. Вы воспитываете детей и внуков – будущее нашего города и всей страны. Всего вам самого наилучшего, а главное – простого семейного счастья».

Со сцены прозвучали музыкальные номера в исполнении творческих коллективов. Хиты «Все, что в жизни есть у меня» и «Мир дому твоему» напомнили гостям о романтике первых встреч. В подарок каждая пара получила мультиварки — полезный сувенир, который будет напоминать о душевном празднике.