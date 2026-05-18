18 мая, 20:15
+7.9°C
сегодня 16:40
общество

Суд отменил продажу Новосибирского крематория из-за спора наследников

В Арбитражном суде Новосибирской области завершилось разбирательство, связанное с наследственным конфликтом вокруг Новосибирского крематория. Суд признал недействительными сделки по продаже здания крематория, земельных участков и оборудования, ранее выведенных из собственности компании «Технофорум».

Спор между братьями Родионом и Борисом Якушиными продолжается уже несколько лет после смерти основателя крематория Сергея Якушина. Согласно завещанию, 51% доли компании должен был получить старший сын Родион, а 49% — младший Борис.

Во время оформления наследства Борис Якушин стал доверительным управляющим компании, а затем назначил себя директором ООО «Технофорум». В начале 2023 года предприятие продало здание крематория и землю под ним компании «Новосибирский крематорий» за 4,5 миллиона рублей. Руководителем и владельцем этой фирмы также являлся Борис Якушин.

Родион Якушин обратился в суд, заявив, что имущество было реализовано по заниженной стоимости и без его уведомления. В ходе процесса арбитраж изучил несколько оценок недвижимости. По данным полиции, стоимость объектов вместе с земельными участками превышала 103 миллиона рублей.

Суд пришёл к выводу, что сделки были совершены с заинтересованностью, поскольку продавцом и покупателем фактически управлял один человек. Арбитраж также не согласился с доводами о том, что продажа активов была необходима для сохранения рентабельности бизнеса.

В итоге суд постановил вернуть в собственность «Технофорума» здание крематория, землю и оборудование комплекса. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Игорь Кириченко
Журналист

