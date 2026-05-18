18 мая, 20:16
сегодня 18:26
наука

В Новосибирской области ученые создали имитатор солнечных батарей для спутников

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали имитатор солнечных батарей для испытаний космических аппаратов.

Новое устройство поможет тестировать системы электропитания и навигации спутников в наземных условиях без использования реальных солнечных панелей.

Как рассказал аспирант кафедры электроники и электротехники факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ Сергей Велихер, применение настоящих солнечных батарей во время испытаний считается сложным и не всегда эффективным.

Разработка создаётся по заказу индустриального партнёра университета. Устройство предназначено для первичных наземных проверок систем снабжения и навигации космических аппаратов.

Во время испытаний в Институте силовой электроники НГТУ НЭТИ опытный образец продемонстрировал стабильную работу в режимах короткого замыкания, холостого хода и максимальной мощности.

