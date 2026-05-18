Новосибирский клуб «Локомотив» завоевал бронзу Кубка России по волейболу

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» стал бронзовым призёром Кубка России. Матч за третье место прошёл в Москве, где команда одержала победу над «Зенитом-Казань» со счётом 3:2.

Эта награда стала для новосибирцев второй бронзой в нынешнем сезоне. Ранее команда заняла третье место в чемпионате России.

Главным тренером «Локомотива» является Пламен Константинов. По итогам сезона клуб вновь подтвердил статус одного из лидеров российского волейбола.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил игроков, тренерский штаб и болельщиков с успешным завершением сезона.