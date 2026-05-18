Под Новосибирском выставили на продажу гигантский логистический комплекс за 2,2 млрд рублей

В селе Толмачево под Новосибирском выставили на продажу крупный производственно-складской комплекс, расположенный на территории промышленно-логистического парка. Стоимость объекта вместе с земельным участком превышает 2,2 миллиарда рублей.

Информация о продаже появилась на одном из популярных сайтов объявлений. Общая площадь участка составляет более 237,6 тысячи квадратных метров.

В объявлении отмечается, что объект расположен в удобной логистической зоне — всего в 12 километрах от Новосибирска и примерно в 6 километрах от аэропорта Аэропорт Толмачёво. Рядом уже работают крупные маркетплейсы и федеральные ритейлеры.

Продавец также подчёркивает транспортную доступность площадки и развитую инфраструктуру промышленно-логистического парка.