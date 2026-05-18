Новосибирца обязали оплатить депортацию незаконно нанятого мигранта

Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрел гражданское дело против местного жителя, которого обязали компенсировать расходы на выдворение иностранного гражданина из России.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, с иском выступили судебные приставы из Республики Карелия. Они потребовали взыскать с работодателя деньги, потраченные на депортацию мигранта.

Во время разбирательства суд установил, что новосибирец незаконно трудоустроил иностранного гражданина, нарушив требования федерального законодательства. После выявления нарушений мигранта принудительно выдворили за пределы страны.

Расходы на оформление документов и транспортировку иностранца тогда взяла на себя служба судебных приставов.

Суд полностью удовлетворил требования истца. Теперь работодатель должен выплатить в бюджет 51 717 рублей 50 копеек. Решение пока не вступило в законную силу.