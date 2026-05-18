В Новосибирске произошло аварийное отключение света на нескольких улицах

В Новосибирске 18 мая произошло аварийное отключение электроэнергии сразу на нескольких улицах. Информация появилась на карте отключений систем жизнеобеспечения города.

Судя по данным сервиса, проблемы с электроснабжением зафиксированы в Центральном районе. На карте отмечены десятки адресов в районе станций метро «Гагаринская», «Красный проспект» и «Маршала Покрышкина».

Всего в городе на момент публикации зарегистрировано более 70 аварийных отключений электричества. Причины перебоев пока не уточняются. Сроки восстановления подачи света также не называются.

Жителям рекомендуют следить за обновлениями городских служб.