сегодня 14:06
общество

В теплицах под Новосибирском нашли девять нелегальных мигрантов

Фото: Сиб.фм / МЧС по НСО
В Искитимском районе сотрудники полиции провели рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства в тепличном хозяйстве. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Во время проверки правоохранители обнаружили 19 иностранных граждан, работавших в теплицах. Как выяснилось, девять человек находились на территории России незаконно.

Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье о незаконной трудовой деятельности иностранных граждан. Каждому назначили штраф в размере двух тысяч рублей.

Кроме того, за нарушение режима пребывания в стране иностранцев решили выдворить за пределы России с последующим запретом на въезд сроком на пять лет.

В МВД также сообщили, что установлено юридическое лицо, допустившее нелегалов к работе. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности.

Игорь Кириченко
Журналист

