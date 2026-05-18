Дозиметрический контроль, атомный бар и хроники Чернобыля: как НЗХК превратил «Ночь музеев» в научное приключение

Более 400 человек стали участниками иммерсивной экскурсии в Информационно-выставочном центре ПАО «НЗХК».

Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК» в Новосибирске, предприятие Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатома») второй год подряд принял участие во Всероссийской акции «Ночь музеев», которая прошла 16 мая.

В этом году мероприятие проводилось совместно с Информационным центром по атомной энергии Новосибирска (ИЦАЭ) и было приурочено 30-летию Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» и 40-летию со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Интерактивная программа начиналась еще на входе: радиационный фон каждого посетителя проверили дозиметром. Тема вечера – «Радиация под контролем: мифы, факты и бананы», где каждый посетитель мог проникнуться атмосферой режимного объекта и получить специальный игровой «допуск» на объект.

Одна из интерактивных локаций – площадка с реальными приборами – дозиметром и радиометром, которые измеряют уровень ионизирующего излучения и концентрацию радона в воздухе.

Ключевой частью мероприятия стали тематические лекции с экспертами завода. Гости разобрали причины и последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции, этапы модернизации правил безопасности в атомной отрасли, а самые активные получали призы за интересные вопросы.

Наиболее популярной локацией стал «атомный бар». Гости отвечали на несложные вопросы и в подарок получали «коктейль» из продуктов, которые, согласно своему составу, могут способствовать выведению радионуклидов из организма (т.е. защищающих от радиации).

В завершение вечера все желающие смогли поближе познакомиться с деятельностью Новосибирского завода химконцентратов на экскурсии в мультимедийном центре.

По словам организатора акции, начальника отдела коммуникаций ПАО «НЗХК» Артёма Вырезкова, «Ночь музеев» на заводе повышает уровень знаний об атомной отрасли, формирует представление о вкладе «Росатома» в повседневную жизнь человека создаваемыми технологиями, а также позволяет избавиться от радиофобии.