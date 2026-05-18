Фонтан у долгостроя забил в Новосибирске после коммунальной аварии

18 мая в Новосибирске произошла коммунальная авария возле строящегося дома в ЖК «Ключ-Камышинской».

Инцидент случился на улице Пролетарской, 271/5 рядом с долгостроем. Об этом сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск».

Из-за порыва трубопровода возле здания забил мощный фонтан воды. Точная причина аварии пока неизвестна.

В СГК заявили, что данный участок не относится к зоне ответственности компании.

Строительством дома занимается ООО «Эверест-Н». Проблемы с долгостроями на Ключ-Камышинском плато продолжаются с 2015 года. Сроки ввода нескольких домов неоднократно переносились.