Новосибирцев предупредили о штрафе за приём бывших госслужащих без уведомления

Прокуратура Чистоозёрного района выявила нарушения при трудоустройстве бывшего государственного служащего в образовательное учреждение. Директор школы не направила в 10-дневный срок сведения о заключении трудового договора с сотрудником, ранее работавшим в ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Новосибирской области.

Как установили надзорные органы, это является нарушением ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Прокурор возбудил дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего). Мировой судья назначил руководителю учреждения административный штраф.

Кроме того, директору внесено представление об устранении нарушений. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.