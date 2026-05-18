В Новосибирске мать пожаловалась в СК и Минобр из-за отказа зачисления сына в первый класс

В Новосибирске разгорается скандал вокруг зачисления детей в первый класс. Мать будущего первоклассника из посёлка Учхоз рассказала, что после подачи заявления через портал Госуслуг и личного визита в школу её ребёнок сначала был включён в списки, а затем получил отказ из-за нехватки мест.

Как рассказала Сиб.фм мать мальчика, 1 апреля она подала заявление на портале Госуслуги. 3 апреля документы переданы в школу, ребёнка рекомендовали записать к психологу. 9 мая на портале появилось сообщение о постановке в очередь, а 10-го числа пришло уведомление об отказе в зачислении.

Мать утверждает, что сотрудник школы заверил: «Всё хорошо, вы в списках». Однако спустя несколько дней семья получила отказ. При этом в списке было 50 человек, из которых 41 — выпускники местного детского сада. Ребенок был сначала первым, затем оказался 36-м, но даже это не гарантировало место.

В школе матери сообщили, что мест якобы нет из-за большого числа льготников. При этом отказались выдать письменный отказ в зачислении, сообщив, что информации на портале Госуслуг достаточно.

«Директор дала понять: у вас нет пятерых детей или мужа на СВО, значит, в школу вам не попасть», — поделилась мама мальчика.

При этом, по словам женщины, четыре автобуса ежедневно привозят детей из города в школу, а местные вынуждены ездить в Верх-Тулу с тремя пересадками, куда автобус ходит раз в 30 минут.

Директор рекомендовала родителям объединиться и обратиться в министерство образования. Также она сообщила, что сотрудник школы, предоставивший неверную информацию, был наказан, но это никак не решает проблему.

«Почему отправляют в Верх-Тулу, почему нет дополнительного набора, если школа позволяет? Отовсюду возят, а свои же должны искать место», — возмущается женщина.

Сибирячка уже обратилась в Следственный комитет РФ, но там сообщили, что вопрос вне их компетенции, и передали обращение в министерство образования Новосибирской области. Также письмо направлено уполномоченному по правам ребенка в регионе Надежде Болтенко. Вопрос находится в работе, а ответ ожидается после 25 мая.

Корреспондент Сиб.фм направил запрос в региональный Минобр с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить детали, что делать родителям, если ребёнка не берут в первый класс. На момент публикации ответ не получен. Материал будет дополнен по мере поступления информации.

Сиб.фм следит за развитием событий.