В Новосибирске грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе

В Новосибирске днём 18 мая произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась в Железнодорожном районе. По предварительным данным, школьники 8 и 9 лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В этот момент по участку проезжал грузовой автомобиль «УАЗ Профи», который совершил наезд на детей возле дома №31 на улице Революции.

Пострадавших мальчика и девочку доставили в больницу. Информация о характере травм уточняется.

За рулём находился 56-летний водитель, он не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства случившегося.