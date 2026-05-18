сегодня 16:20
проиcшествия

В Новосибирске грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе

Фото: Сиб.фм / Госавтоинспекция Новосибирской области
В Новосибирске днём 18 мая произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась в Железнодорожном районе. По предварительным данным, школьники 8 и 9 лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В этот момент по участку проезжал грузовой автомобиль «УАЗ Профи», который совершил наезд на детей возле дома №31 на улице Революции.

Пострадавших мальчика и девочку доставили в больницу. Информация о характере травм уточняется.

За рулём находился 56-летний водитель, он не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

