Когда высаживать перцы в Новосибирске: дачникам напомнили о заморозках и сроках посадки

Высадка рассады в открытый грунт считается одним из самых важных этапов выращивания овощей. Для хорошего урожая важно учитывать температуру воздуха, прогрев почвы и риск возвратных заморозков.

В условиях Новосибирской области подходящее время для высадки рассады перцев обычно наступает после 10 мая. Более ранняя посадка может быть опасной, поскольку почва нередко остаётся недостаточно тёплой.

При этом специалисты напоминают, что в Сибири заморозки иногда сохраняются почти до середины июня. Поэтому в первые недели после высадки растения советуют обязательно укрывать нетканым материалом. Если такой возможности нет, посадку лучше перенести на более поздний срок — после 10 июня.

Согласно лунному календарю, благоприятными днями для высадки перцев в открытый грунт считаются 11–13, 25, 29 и 30 мая, а также 2–4 и 9–11 июня.

Садоводам также напомнили, что перцы не рекомендуется сеять сразу в грунт. В отличие от томатов, эта культура имеет более длительный период созревания, поэтому выращивается только через рассаду.

Кроме того, перцы плохо переносят пикировку. Из-за чувствительной корневой системы семена лучше сразу высевать в отдельные стаканчики или контейнеры.

Выращивать перцы можно и дома — например, на подоконнике. Особенно хорошо для этого подходят острые сорта. Однако в холодный сезон растениям потребуется дополнительная подсветка фитолампами не менее 12 часов в сутки.

Соблюдение сроков посадки и защита от заморозков помогут получить хороший урожай даже в непростых климатических условиях Новосибирской области.