Четверо молодых людей вымогали 240 тысяч у 19-летнего новосибирца

Сотрудники отдела полиции № 6 «Октябрьский» задержали четверых подозреваемых в вымогательстве. Инцидент произошёл 15 мая на улице Московской, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным следствия, граждане в возрасте от 18 до 23 лет, встретив знакомого 19-летнего молодого человека, применили к нему силу и принудительно посадили в автомобиль «Škoda». Злоумышленники потребовали 240 тысяч рублей под видом несуществующего долга.

Потерпевший согласился, предложил проехать к своему дому за деньгами, но вместо этого рассказал всё отцу. Родитель немедленно обратился в полицию. Прибывшие на место сотрудники ППС задержали вымогателей, которые ждали жертву у подъезда.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое группой лиц). Решается вопрос об избрании меры пресечения.