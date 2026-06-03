В наукограде Кольцово Новосибирской области модернизировали сети мобильной связи

Инженеры компании МТС развернули новые телекоммуникационные мощности и обновили действующую инфраструктуру на территории наукограда Кольцово.

Выполненные работы позволили не только расширить зону покрытия, но и существенно увеличить пропускную способность сети. В результате большее количество пользователей сможет одновременно пользоваться мобильным интернетом на своих устройствах без падения скорости соединения.

Всемирную известность сибирскому наукограду принес местный центр вирусологии. В его стенах ведутся исследования возбудителей оспы, Эболы и ряда других опасных заболеваний. Кроме того, именно здесь в период пандемии была создана одна из отечественных вакцин.

«Кольцово демонстрирует впечатляющие темпы развития серди других населенных пунктов региона. На его территории успешно работают российские предприятия, специализирующиеся на фармацевтике, космецевтике и медицинских технологиях. Крайне важно обеспечить весь поселок надежной голосовой связью и стабильным высокоскоростным мобильным интернетом. Мы планомерно совершенствуем качество связи, чтобы абоненты могли без проблем использовать цифровые сервисы и всегда оставаться на связи», — подчеркнул директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.