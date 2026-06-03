В Новосибирске задержали поджигателей автосервиса, уничтоживших 15 машин ради мести

Полиция Новосибирска установила личности мужчин, причастных к крупному пожару в Кировском районе.

В начале апреля на улице Мира загорелся автосервис, и прибывшие на место оперативники быстро выяснили, что возгорание носит криминальный характер. Пламя уничтожило 15 автомобилей, находившихся внутри и рядом с помещением, а также повредило само здание станции техобслуживания. Общая сумма ущерба составила 20 миллионов рублей.

Задержанными оказались двое местных жителей 42 и 45 лет. Мотив преступления оказался на удивление примитивным. Один из фигурантов затаил обиду на бывшую девушку и решил отыграться столь радикальным способом, взяв в подельники приятеля. Мужчины пробрались на территорию автосервиса, облили бензином машину женщины, припаркованную у бокса, и подожгли её, после чего скрылись. Огонь стремительно перекинулся на соседний транспорт и постройки.

При обыске в квартирах задержанных оперативников ждал дополнительный криминальный улов. У обоих подозреваемых изъяли наркотики. По предварительным данным, обнаруженные вещества мужчины готовили для дальнейшего сбыта. Теперь мстителям предстоит ответить не только за уничтожение имущества, но и за покушение на наркоторговлю.

Ранее сообщалось, что суд поставил точку в многолетнем конфликте СУЭК и структуры ОВК на 46 миллиардов рублей.