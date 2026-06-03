Суд поставил точку в многолетнем конфликте СУЭК и структуры ОВК на 46 миллиардов рублей

Затяжной арбитражный конфликт между угольной компанией СУЭК и ООО «Торговый дом «ОВК» подошёл к финалу. Речь идёт о срыве крупного контракта на поставку грузовых вагонов. Кассационная инстанция — Арбитражный суд Московского округа — 28 апреля 2026 года отклонила последнее требование угольщиков, следует из опубликованного постановления.

Суть спора сводилась к тому, что СУЭК намеревалась взыскать с ТД ОВК компенсацию за непредоставление в 2023–2024 годах почти 10 тысяч полувагонов, необходимых для перевозки насыпных грузов, включая уголь. Общая стоимость контракта составляла 46,4 миллиарда рублей. Изначально Арбитражный суд Москвы встал на сторону поставщика, признав убедительными доводы о невозможности исполнения сделки из-за санкционного режима. Однако в конце 2025 года Девятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел это решение, одобрив иск СУЭК на сумму почти 2,5 миллиарда рублей.

Теперь же кассация полностью перечеркнула шансы угольной компании на получение этих средств. Стоит отметить, что ООО «ТД «ОВК» на сегодняшний день уже не имеет отношения к научно-производственной корпорации «Объединённая вагонная компания». По данным системы СПАРК, с конца января 2025 года предприятие перешло под контроль ООО «Октопус», бенефициаром которого является Олег Попадин, занимающий пост гендиректора ТД «ОВК». В числе прочих его активов значатся несколько фирм, работающих в различных сегментах торговли.

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