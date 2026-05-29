Суд определит судьбу Новосибирского картонно-бумажного комбината 3 июня

Судьба нескольких тысяч жителей рабочего посёлка Красный Яр и близлежащих населённых пунктов сегодня напрямую зависит от результатов рассмотрения уголовного дела против «Новосибирского картонно‑бумажного комбината» (НКБК). На предприятии трудятся более 700 человек, большинство из которых — местные жители. Помимо основной деятельности комбинат обеспечивает посёлок коммунальными услугами, обслуживает несколько садоводческих товариществ и несколько лет фактически выполняет функции градообразующего предприятия. Подробности в материале Сиб.фм.

«Стой или беги»

Директор НКБК Игорь Диденко подчёркивает, что часть социальных обязательств предприятие несёт себе в убыток.

«Если говорить о воде, мы получаем согласно тарифу 800 тысяч рублей в месяц, а фактически нам это обходится в два–три, а то и в четыре миллиона в зимний период», — рассказывает он. — По формальным признакам мы давно могли эту ношу скинуть, потому что не являемся гарантирующим поставщиком. Но, с точки зрения ответственности за судьбы этих людей, часть из которых наши работники, мы эту ношу несём».

Комбинат производит более пяти тысяч видов гофроизделий — от мелких интернет‑посылок до крупногабаритной тары для предприятий от Урала до Дальнего Востока. По словам руководителя отдела подготовки производства Ильи Егорова, компания активно модернизируется.

«Как говорит Дмитрий Анатольевич: “Стой или беги!”. Если будешь стоять — тебя сожрут конкуренты, а если будешь бежать — будешь жить нормально. По такому пути мы идём давно. С 2017 года, когда начали расширять завод, каждый год приобретается новое оборудование, растёт выработка, появляются новые рабочие места», — отметил Егоров.

В 2021 году НКБК приобрёл территорию обанкротившейся нефтебазы «Красный Яр». Год спустя бывший депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев инициировал проверку предприятия, заявив, что его деятельность наносит вред экологии. Основанием для обращения стал овраг, вырытый ещё в 1965 году, когда на этом месте действовала нефтебаза.

Проверка Росприроднадзора завершилась иском к комбинату. Однако речь шла не о загрязнении почвы, а о «деградации природы». Одним из аргументов ведомства стали аварийные деревья на участке. Министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин сомневается в корректности таких выводов.

«Я прекрасно вижу и понимаю, что эти деревья аварийные. Почему они такими стали — история не один десяток лет. Это, я понимаю, технологический ров, когда здесь была нефтебаза», — пояснил он.

«В министерство был задан вопрос: можете ли вы определить деградацию? Только эксперт может это сделать, причём экспертиза должна иметь техническое задание».

Штраф и запрет на профессию

В марте суд оштрафовал НКБК на 200 миллионов рублей и запретил Игорю Диденко заниматься деятельностью, связанной с производством бумаги и картона, на два с половиной года. Это решение вызвало недоумение у бизнес‑сообщества и работников предприятия.

«Запрет заниматься деятельностью, связанной с производством бумаги и тем более картонной тары, является излишним, по‑моему — абсурдным. Оно, конечно, затрагивает тех людей, которые здесь работают, и банки‑партнёры, потому что я за всё несу личное поручительство», — заявил Диденко.

Согласно данным Судебного департамента, за последние пять лет по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») в России осуждены 48 человек. Запрет на профессиональную деятельность назначался лишь в 8 % случаев — и только при незаконной добыче полезных ископаемых. Ни следствие, ни суд незаконной деятельности НКБК не установили.

Комбинат подал апелляцию на решение суда, слушание назначено на 3 июня. Диденко намерен добиваться проведения экологической экспертизы, которая могла бы установить, был ли причинён ущерб природе, и если да — кем именно.

Риски для региона

На предприятии средняя зарплата составляет около 110 тысяч рублей. Здесь реализуются три инвестиционных проекта по увеличению мощностей переработки картона, бумаги и пластиковых отходов. Производственный комплекс поддерживается миллиардными кредитами под личное поручительство руководителя.

Если решение суда останется в силе, банки могут потребовать досрочного погашения обязательств. Это, по оценке НКБК, может привести к остановке производства и увольнению сотен сотрудников.

«Я ничего другого не умею делать, кроме картона, поэтому о таком варианте даже не хочу думать. Ну представьте — 700 человек пойдут на улицу. Моё мнение: это градообразующее предприятие, все ближайшие посёлки — примерно 30 % взрослого населения работает у нас», — говорит Илья Егоров.

Реакция властей и делового сообщества

21 мая Игорь Диденко был удостоен правительственной премии за вклад в экологическое благополучие региона, развитие экономики области, переработку отходов, модернизацию производства и социальную ответственность.

Бизнес‑омбудсмен Новосибирской области Андрей Панферов в интервью Сиб.фм высказался об уголовном деле НКБК.

«Разбирая эту ситуацию по составляющим, я убедился, что те обвинения, которые предъявляют владельцам производства и самому предприятию, на мой взгляд, достаточно зыбкие. Например, очевидно, что при рытье котлована был нанесён определённый ущерб ещё в 1965 году. Здесь никакого отношения производство данного предприятия к деградации почвы не имеет», — пояснил Панферов.

Озабоченность ситуацией выразили и представители бизнеса. Президент Межрегиональной организации руководителей предприятий, заслуженный юрист Новосибирской области Сергей Карпекин отметил, что решение суда вызвало шок в деловой среде.

«Деловое сообщество было определённым образом шокировано, обескуражено таким решением. Мы все прекрасно знаем, что на месте этого нового предприятия была нефтебаза — госпредприятие, и последствия её эксплуатации тоже сказались. Эти моменты не были выяснены ни следствием, ни судом. Мы рассчитывали, что суд разберётся обстоятельно, но этого, по нашему мнению, не случилось. Особенно обескураживает дополнительное наказание в виде запрета на производство гофрокартона. Мы считаем, что на стадии апелляции суд должен внимательно разобраться и не накладывать наказание, которое препятствует законной предпринимательской деятельности человеку, создавшему этот бизнес в регионе».