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общество

«Клиника НИИТО» в Новосибирске выставила на торги медицинское оборудование из-за банкротства

Фото: Сиб.фм / Freepik
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В Новосибирске продолжается конкурсное производство в отношении автономной некоммерческой организации «Клиника НИИТО», являющейся дочерней структурой федерального Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна. Арбитражный управляющий объявил о проведении новых открытых торгов, на которые выставлено медицинское оборудование клиники.

Главным лотом предстоящего аукциона станет высокотехнологичная система для дистанционной ударно-волновой литотрипсии и эндоурологии. Этот аппарат позволяет избавлять пациентов от камней без хирургического вмешательства. Его оценили в 35,9 миллиона рублей. Совокупная стартовая цена всего реализуемого имущества приближается к отметке в 42 миллиона рублей. Как следует из объявления, сами торги запланированы на июль текущего года.

Финансовые проблемы у медучреждения начались ещё в 2023 году. Предпринимались попытки урегулировать задолженность перед кредиторами путём заключения мирового соглашения, однако найти компромисс, устраивающий все стороны, пока не удалось. В результате процесс перешёл в стадию распродажи активов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали поджигателей автосервиса, уничтоживших 15 машин ради мести.

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Кристина Уколова
Журналист

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