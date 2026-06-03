Температура воздуха в Новосибирске на этой неделе превысит 30-градусную отметку

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили жителей Новосибирской области о наступлении по-настоящему летней, но вместе с тем опасной погоды. В ближайшие дни воздух будет прогреваться до +30 и выше. При этом в регионе сохранится высокий, 4 класс пожарной опасности, который, по прогнозам, продержится вплоть до 8 июня.

В среду, 3 июня, столбики термометров днём покажут от +23 до +28 градусов, а местами поднимутся до +33. В некоторых районах области вероятны кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается северо-восточного направления, с порывами до 13 метров в секунду.

Ночь на четверг, 4 июня, принесёт небольшое облегчение: температура опустится до +11...+16 градусов. Однако днём воздух снова прогреется до +23...+28, местами до +33. Осадков синоптики не прогнозируют, ветер сохранит северо-восточное направление и усилится до 14 метров в секунду.

В пятницу, 5 июня, характер погоды существенно не изменится. Ночью столбики термометров останутся на уровне +11...+16 градусов, днём — в диапазоне +23...+28, местами до +33. Осадков не ожидается, ветер по-прежнему будет дуть с северо-востока. Жителям региона рекомендуют соблюдать предельную осторожность при обращении с огнём и пить больше воды.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области изменился график выплаты пенсий на июнь.