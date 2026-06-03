В Новосибирской области изменился график выплаты пенсий на июнь

Отделение СФР по Новосибирской области утвердило график перечисления пенсий и пособий на июнь. Детские выплаты поступят по стандартному расписанию, а сроки части пенсий скорректированы из-за выходного дня.

Уже 3 июня на банковские карты будут перечислены: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также ежемесячные выплаты на детей военнослужащих по линии регионального Отделения СФР.

Ежемесячная выплата из материнского капитала придет 5 июня, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей – 8 июня.

Все эти перечисления производятся за предыдущий месяц, то есть в июне новосибирцы получат деньги за май. Исключение составляют семьи, которым пособие назначено впервые. Им средства поступят в течение пяти рабочих дней после назначения.

Что касается пенсий, выплаты за 11 июня пройдут по графику. Однако 21 июня выпадает на выходной, поэтому пенсии второго потока за эту дату банки получат досрочно – 19 июня. Пенсии выплачиваются за текущий месяц, зачисление средств на счета происходит в течение дня. Тем, кто получает пенсии через Почту России, средства доставят по графику регионального отделения почты. Уточнить дату получения можно в своем почтовом отделении.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области более двух тысяч самозанятых и индивидуальных предпринимателей с начала этого года уплатили добровольные страховые взносы.