Более 2 тысяч самозанятых в Новосибирской области начали платить взносы ради пенсии и больничных

В Новосибирской области более двух тысяч самозанятых и индивидуальных предпринимателей с начала года уплатили добровольные страховые взносы. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Такие платежи позволяют самозанятым получать выплаты по больничным листам и формировать пенсионные коэффициенты для будущей страховой пенсии.

В Соцфонде пояснили, что самозанятые могут самостоятельно выбрать базу для расчёта выплат — 35 или 50 тысяч рублей. Размер взноса составляет 3,84% от выбранной суммы.

Право на получение пособий появляется через шесть месяцев после уплаты взносов.

Для индивидуальных предпринимателей действует обязательный фиксированный платёж на пенсионное страхование. В 2026 году он составляет 57 390 рублей в год. Кроме того, предприниматели должны дополнительно платить 1% с дохода свыше 300 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что для получения страховой пенсии необходимо иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Оплатить добровольные взносы можно через приложение «Мой налог», портал «Госуслуги» или клиентские службы Социального фонда.