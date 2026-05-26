82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 мая, 00:54
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
27 мая, 00:54
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 22:40
общество

Более 2 тысяч самозанятых в Новосибирской области начали платить взносы ради пенсии и больничных

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области более двух тысяч самозанятых и индивидуальных предпринимателей с начала года уплатили добровольные страховые взносы. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Такие платежи позволяют самозанятым получать выплаты по больничным листам и формировать пенсионные коэффициенты для будущей страховой пенсии.

В Соцфонде пояснили, что самозанятые могут самостоятельно выбрать базу для расчёта выплат — 35 или 50 тысяч рублей. Размер взноса составляет 3,84% от выбранной суммы.

Право на получение пособий появляется через шесть месяцев после уплаты взносов.

Для индивидуальных предпринимателей действует обязательный фиксированный платёж на пенсионное страхование. В 2026 году он составляет 57 390 рублей в год. Кроме того, предприниматели должны дополнительно платить 1% с дохода свыше 300 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что для получения страховой пенсии необходимо иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Оплатить добровольные взносы можно через приложение «Мой налог», портал «Госуслуги» или клиентские службы Социального фонда.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.