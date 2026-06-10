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общество

Стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска поднимут к концу года

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
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В Новосибирске планируют поднять стоимость проезда в общественном транспорте ближе к концу года. Об этом 10 июня в прямом эфире «Новосибирских новостей» рассказал начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

По его словам, решение о повышении традиционно принимается ближе к ноябрю. Примерно в третьем квартале перевозчики начинают предъявлять свои затраты и доказывать, какой тариф необходимо установить. Никулин подчеркнул, что, учитывая уровень инфляции в стране, пусть даже и замедлившейся, тариф придётся поднимать как минимум на её величину. В этом, по его мнению, заинтересована и сама мэрия, и сознательные пассажиры, которым важно стабильное, надёжное и качественное обслуживание. Без покрытия всех текущих затрат говорить об этом невозможно.

Тариф в Новосибирске меняют не чаще чем раз в год. Последние повышения происходили 23–24 декабря, и в этом году стоимость проезда, скорее всего, поднимут примерно в те же даты.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске автобус №79 вернулся на прежний маршрут раньше срока.

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Кристина Уколова
Журналист

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