В Новосибирской области запустили интерактивную карту для жителей и бизнеса

В Новосибирской области официально заработал «Цифровой геоинформационный сервис» — интерактивный портал, созданный при поддержке регионального Министерства цифрового развития и связи. Как сообщает АиФ, платформа призвана кардинально упростить доступ к официальной информации для всех жителей и представителей бизнеса.

Главная задача сервиса — собрать разрозненные публичные пространственные данные на единой электронной карте. Теперь пользователям не нужно тратить время на поиск сведений по множеству ведомственных сайтов. Ключевая особенность платформы — её практическая направленность. Сервис превращает сухие официальные цифры в наглядные и интерактивные метки, помогая быстро решать повседневные задачи.

Для обычных жителей функционал карты охватывает широкий спектр бытовых и социальных вопросов. С её помощью можно легко найти расположение ближайших школ, детских садов, поликлиник и спорткомплексов. На карту также нанесены туристические достопримечательности, популярные места для охоты и рыбалки. Для поддержки местной экономики разработчики добавили точки сбыта продукции от локальных производителей.

Предприниматели и инвесторы тоже найдут портал полезным. Сервис предоставляет прямой доступ к данным об инвестиционных площадках и производственных объектах региона. А для решения коммунальных вопросов карта укажет точное расположение пунктов приёма вторсырья и легальных мест вывоза отходов.

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