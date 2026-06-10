Десять детей потерялись в Новосибирском зоопарке в День защиты детей

В Новосибирском зоопарке 1 июня, во время празднования Дня защиты детей, родители сообщили о десяти случаях пропажи несовершеннолетних.

Посетители рассказывают, что из-за огромного скопления народа объявления о потерявшихся детях звучали из громкоговорителей по нескольку раз за день. Некоторые родители и подростки искали друг друга самостоятельно.

«Народу было очень много. То и дело слышались крики по аллеям — люди искали детей», — поделилась жительница Новосибирска Елена с изданием НДН.Инфо. Она добавила, что сама едва не потеряла из виду своего внука, но, к счастью, всё обошлось.

В администрации зоопарка подтвердили информацию о десяти обращениях, связанных с пропажей ребят. Там же уточнили, что все родственники в итоге нашли друг друга. К поискам волонтёров не привлекали, все вопросы решались силами штатных сотрудников учреждения.

Ранее сообщалось, что новосибирский зоопарк меняет правила для многодетных семей.