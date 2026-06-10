82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 июня, 17:58
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
10 июня, 17:58
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 16:40
общество

Десять детей потерялись в Новосибирском зоопарке в День защиты детей

Фото: Сиб.фм / Новосибирский зоопарк
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирском зоопарке 1 июня, во время празднования Дня защиты детей, родители сообщили о десяти случаях пропажи несовершеннолетних.

Посетители рассказывают, что из-за огромного скопления народа объявления о потерявшихся детях звучали из громкоговорителей по нескольку раз за день. Некоторые родители и подростки искали друг друга самостоятельно.

«Народу было очень много. То и дело слышались крики по аллеям — люди искали детей», — поделилась жительница Новосибирска Елена с изданием НДН.Инфо. Она добавила, что сама едва не потеряла из виду своего внука, но, к счастью, всё обошлось.

В администрации зоопарка подтвердили информацию о десяти обращениях, связанных с пропажей ребят. Там же уточнили, что все родственники в итоге нашли друг друга. К поискам волонтёров не привлекали, все вопросы решались силами штатных сотрудников учреждения.

Ранее сообщалось, что новосибирский зоопарк меняет правила для многодетных семей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.