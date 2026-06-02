сегодня 18:30
общество

Новосибирский зоопарк меняет правила для многодетных семей

Фото: Сиб.фм / Новосибирский зоопарк
Администрация Новосибирского зоопарка сообщила об изменении порядка предоставления льгот для многодетных семей. Информация появилась в официальных социальных сетях учреждения 2 июня.

Новые правила начнут действовать с 10 июня. Для получения льготного посещения теперь потребуется предъявить удостоверение многодетной семьи. Подойдет как бумажный, так и электронный вариант документа. Кроме того, посетителям необходимо будет показать паспорт гражданина России.

В зоопарке отметили, что ранее воспользоваться льготой можно было по более простой процедуре.

Сотрудники учреждения попросили посетителей отнестись к изменениям с пониманием и заранее подготовить необходимые документы перед визитом.

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
